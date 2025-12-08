Анализ показал, что домашние кошки, происходящие от ближневосточной африканской дикой кошки, появились в Китае гораздо позже.

Первые домашние кошки появились в Китае во времена правления династии Тан между 618 и 907 годами н.э. через евразийские торговые пути, связанные с Великим шелковым путем. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что долгое время считалось, что кости кошек, найденные на археологических раскопках, свидетельствуют о том, что кошки жили рядом с китайскими земледельческими общинами в каменном веке. Однако новый анализ ДНК останков, возраст которых охватывает более 5000 лет, показывает, что ранними представителями семейства кошачьих были местные леопардовые кошки, а не домашние.

Важно, что исследователи проанализировали ДНК 22 особей кошачьих, взятых с 14 археологических памятников, охватывающих период от культуры Яншао (5400 лет назад) до XX века. Они обнаружили, что кошки, которые жили рядом с ранними земледельческими общинами более 3500 лет, были не одомашненными, а дикими леопардовыми кошками.

Ученые утверждают, что леопардовые кошки, охотившиеся на грызунов, процветали вблизи человеческих поселений по меньшей мере 5400 лет назад и до 150 года нашей эры.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Genomics, первые домашние кошки попали в Китай из Евразии лишь в средние века.

Исследователи датируют самые ранние останки домашней кошки в Китае 706–883 годами нашей эры. Эти останки были найдены на археологическом участке города Тунвань в провинции Шэньси и показали наличие материнской линии от ближневосточной африканской дикой кошки. Анализ показал, что у этой кошки была короткая шерсть и, вероятно, белый или с белыми пятнами окрас. Ученые заявили:

"Спустя несколько столетий самая ранняя известная домашняя кошка в Китае, относящаяся к 730 году нашей эры и реконструированная как полностью или частично белая, была обнаружена в Шэньси во времена династии Тан".

Интересно, что эта средневековая кошка имела схожие генетические признаки с современными кошками из Казахстана, что подтверждает, что домашние кошки распространились в Китай по маршрутам Шелкового пути.

Исследование предлагает первую подробную генетическую хронологию появления кошек в Китае, показывающую, как домашние виды распространялись и интегрировались в человеческое общество. В нём подчеркивается, какую роль глобальные торговые сети, в частности, Великий шелковый путь, сыграли не только в транспортировке товаров и идей, но и в распространении видов животных.

"Геномный анализ, объединяющий 130 современных и древних образцов евразийских кошек предполагает происхождение китайских домашних кошек из Леванта и вероятное распространение через Великий шелковый путь при посредничестве торговцев", - добавили ученые.

