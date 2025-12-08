В понедельник, 8 декабря, объявили список номинантов на 83-ю церемонию "Золотой глобус", которая состоится уже 11 января.
Как пишет The New York Times, среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет", которые возглавляют список по количеству ключевых номинаций. В телевизионных категориях лидерами стали "Разделение", "Белый лотос" и "Питт".
Лучший игровой фильм, драма:
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Простая случайность"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучшая комедия или мюзикл:
- "Голубая луна"
- "Бугония"
- "Марти Великолепный"
- "Никакого выбора"
- "Новая волна"
- "Битва за битвой"
Лучший анимационный фильм:
- "Арко"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Элио"
- "Убийца демонов"
- "Маленькая Амели или характер дождя"
- "Зоотрополис 2"
Кассовое и кинотеатральное достижение:
- "Аватар: Огонь и пепел"
- "Формула-1"
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Миссия невыполнима: Финальная расплата"
- "Грешники"
- "Оружие"
- "Wicked: Чародейка. Часть 2"
- "Зоотрополис 2"
Лучший фильм, неанглоязычный:
- "Простая случайность"
- "Никакого выбора"
- "Тайный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Сират"
- "Голос Гинд Раджаб"
Актерские номинации (фильмы)
Лучшая актриса, драма:
- Джесси Бакли - "Гамнет"
- Дженнифер Лоуренс - "Сдохни, любимый"
- Ренате Реинсве - "Сентиментальная ценность"
- Джулия Робертс - "После охоты"
- Тесса Томпсон - "Хэдда"
- Ева Виктор - "Прости, девочка"
Лучший актёр, драма:
- Джоэл Эджертон - "Поезд во сне"
- Оскар Айзек - "Франкенштейн"
- Дуэйн Джонсон - "Несокрушимый"
- Майкл Б. Джордан - "Грешники"
- Вагнер Моура - "Тайный агент"
- Джереми Аллен Уайт - "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного".
Лучшая актриса, комедия/мюзикл:
- Роуз Бирн - "Я не железная"
- Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
- Кейт Хадсон - "Песня любви"
- Чейз Инфинити - "Битва за битвой"
- Аманда Сейфрид - "Завещание Энн Ли"
- Эмма Стоун - "Бугония"
Лучший актер, комедия/мюзикл:
- Тимоти Шаламе - "Марти Великолепный"
- Джордж Клуни - "Джей Келли"
- Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой"
- Итан Хоук - "Голубая луна"
- Ли Бьон Хон - "Никакого выбора"
- Джесси Племонс - "Бугония"
Лучшая актриса второго плана:
- Эмили Блант - "Несокрушимый"
- Эль Фэннинг - "Сентиментальная ценность"
- Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
- Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность"
- Эми Мадиган - "Оружие"
- Теяна Тейлор - "Битва за битвой"
Лучший актер второго плана:
- Бенисио дель Торо - "Битва за битвой"
- Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"
- Пол Мескаль - "Гамнет"
- Шон Пенн - "Битва за битвой"
- Адам Сэндлер - "Джей Келли"
- Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность"
Лучший режиссер:
Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой"
- Райан Куглер - "Грешники"
- Гильермо дель Торо - "Франкенштейн"
- Джафар Панаги - "Простая случайность"
- Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность"
- Хлоя Чжао - "Гамнет"
Лучший сценарий:
- "Битва за битвой"
- "Марти Великолепный"
- "Грешники"
- "Простая случайность"
- "Сентиментальная ценность"
- "Гамнет"
Лучшая музыка к фильму:
- Александр Деспла - "Франкенштейн"
- Людвиг Йоранссон - "Грешники"
- Джонни Гринвуд - "Битва за битвой"
- Джонни Гринвуд - "Сират"
- Джонни Гринвуд - "Гамнет"
- Ганс Циммер - "Формула-1"
Лучшая песня:
- "Dream as One" - "Аватар: Огонь и пепел"
- "Golden" - "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "I Lied to You" - "Грешники"
- "No Place Like Home" - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
- "The Girl in the Bubble" - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
- "Train Dreams" - "Поезд во снах"
Телевизионные номинации
Лучший сериал, драма:
- "Дипломатка"
- "Питт"
- "Единственная"
- "Разделение"
- "Медленные лошади"
- "Белый лотос"
Лучшая комедия/мюзикл (сериал):
- "Начальная школа Эбботт"
- "Медведь"
- "Хитрости"
- "Никто этого не хочет"
- "Убийства в одном здании"
- "Студия"
Лучший мини-сериал или фильм для ТВ:
- "Переходный возраст"
- "Всё её вина"
- "Зверь во мне"
- "Черное зеркало"
- "Умереть ради секса"
- "Девушка моего сына".
Напомним, Украина выдвинула на "Оскар" в 2026 году фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Он прошел в квалификационные списки, претендуя на премии как в категории "Лучший документальный фильм", так и "Лучший международный фильм".