В лидерах оказались ленты "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет".

В понедельник, 8 декабря, объявили список номинантов на 83-ю церемонию "Золотой глобус", которая состоится уже 11 января.

Как пишет The New York Times, среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет", которые возглавляют список по количеству ключевых номинаций. В телевизионных категориях лидерами стали "Разделение", "Белый лотос" и "Питт".

Лучший игровой фильм, драма:

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Простая случайность"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучшая комедия или мюзикл:

"Голубая луна"

"Бугония"

"Марти Великолепный"

"Никакого выбора"

"Новая волна"

"Битва за битвой"

Лучший анимационный фильм:

"Арко"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Элио"

"Убийца демонов"

"Маленькая Амели или характер дождя"

"Зоотрополис 2"

Кассовое и кинотеатральное достижение:

"Аватар: Огонь и пепел"

"Формула-1"

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Миссия невыполнима: Финальная расплата"

"Грешники"

"Оружие"

"Wicked: Чародейка. Часть 2"

"Зоотрополис 2"

Лучший фильм, неанглоязычный:

"Простая случайность"

"Никакого выбора"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Сират"

"Голос Гинд Раджаб"

Актерские номинации (фильмы)

Лучшая актриса, драма:

Джесси Бакли - "Гамнет"

Дженнифер Лоуренс - "Сдохни, любимый"

Ренате Реинсве - "Сентиментальная ценность"

Джулия Робертс - "После охоты"

Тесса Томпсон - "Хэдда"

Ева Виктор - "Прости, девочка"

Лучший актёр, драма:

Джоэл Эджертон - "Поезд во сне"

Оскар Айзек - "Франкенштейн"

Дуэйн Джонсон - "Несокрушимый"

Майкл Б. Джордан - "Грешники"

Вагнер Моура - "Тайный агент"

Джереми Аллен Уайт - "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного".

Лучшая актриса, комедия/мюзикл:

Роуз Бирн - "Я не железная"

Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка. Часть 2"

Кейт Хадсон - "Песня любви"

Чейз Инфинити - "Битва за битвой"

Аманда Сейфрид - "Завещание Энн Ли"

Эмма Стоун - "Бугония"

Лучший актер, комедия/мюзикл:

Тимоти Шаламе - "Марти Великолепный"

Джордж Клуни - "Джей Келли"

Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой"

Итан Хоук - "Голубая луна"

Ли Бьон Хон - "Никакого выбора"

Джесси Племонс - "Бугония"

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант - "Несокрушимый"

Эль Фэннинг - "Сентиментальная ценность"

Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка. Часть 2"

Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность"

Эми Мадиган - "Оружие"

Теяна Тейлор - "Битва за битвой"

Лучший актер второго плана:

Бенисио дель Торо - "Битва за битвой"

Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"

Пол Мескаль - "Гамнет"

Шон Пенн - "Битва за битвой"

Адам Сэндлер - "Джей Келли"

Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность"

Лучший режиссер:

Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой"

Райан Куглер - "Грешники"

Гильермо дель Торо - "Франкенштейн"

Джафар Панаги - "Простая случайность"

Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность"

Хлоя Чжао - "Гамнет"

Лучший сценарий:

"Битва за битвой"

"Марти Великолепный"

"Грешники"

"Простая случайность"

"Сентиментальная ценность"

"Гамнет"

Лучшая музыка к фильму:

Александр Деспла - "Франкенштейн"

Людвиг Йоранссон - "Грешники"

Джонни Гринвуд - "Битва за битвой"

Джонни Гринвуд - "Сират"

Джонни Гринвуд - "Гамнет"

Ганс Циммер - "Формула-1"

Лучшая песня:

"Dream as One" - "Аватар: Огонь и пепел"

"Golden" - "Кейпоп-охотницы на демонов"

"I Lied to You" - "Грешники"

"No Place Like Home" - "Wicked: Чародейка. Часть 2"

"The Girl in the Bubble" - "Wicked: Чародейка. Часть 2"

"Train Dreams" - "Поезд во снах"

Телевизионные номинации

Лучший сериал, драма:

"Дипломатка"

"Питт"

"Единственная"

"Разделение"

"Медленные лошади"

"Белый лотос"

Лучшая комедия/мюзикл (сериал):

"Начальная школа Эбботт"

"Медведь"

"Хитрости"

"Никто этого не хочет"

"Убийства в одном здании"

"Студия"

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ:

"Переходный возраст"

"Всё её вина"

"Зверь во мне"

"Черное зеркало"

"Умереть ради секса"

"Девушка моего сына".

Напомним, Украина выдвинула на "Оскар" в 2026 году фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Он прошел в квалификационные списки, претендуя на премии как в категории "Лучший документальный фильм", так и "Лучший международный фильм".

