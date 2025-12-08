REUTERS

В понедельник, 8 декабря, объявили список номинантов на 83-ю церемонию "Золотой глобус", которая состоится уже 11 января.

Как пишет The New York Times, среди главных претендентов на награды оказались фильмы "Битва за битвой", "Грешники" и "Гамнет", которые возглавляют список по количеству ключевых номинаций. В телевизионных категориях лидерами стали "Разделение", "Белый лотос" и "Питт".

Лучший игровой фильм, драма:

Видео дня
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Простая случайность"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"

Лучшая комедия или мюзикл:

  • "Голубая луна"
  • "Бугония"
  • "Марти Великолепный"
  • "Никакого выбора"
  • "Новая волна"
  • "Битва за битвой"

Лучший анимационный фильм:

  • "Арко"
  • "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "Элио"
  • "Убийца демонов"
  • "Маленькая Амели или характер дождя"
  • "Зоотрополис 2"

Кассовое и кинотеатральное достижение:

  • "Аватар: Огонь и пепел"
  • "Формула-1"
  • "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "Миссия невыполнима: Финальная расплата"
  • "Грешники"
  • "Оружие"
  • "Wicked: Чародейка. Часть 2"
  • "Зоотрополис 2"

Лучший фильм, неанглоязычный:

  • "Простая случайность"
  • "Никакого выбора"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Сират"
  • "Голос Гинд Раджаб"

Актерские номинации (фильмы)

Лучшая актриса, драма:

  • Джесси Бакли - "Гамнет"
  • Дженнифер Лоуренс - "Сдохни, любимый"
  • Ренате Реинсве - "Сентиментальная ценность"
  • Джулия Робертс - "После охоты"
  • Тесса Томпсон - "Хэдда"
  • Ева Виктор - "Прости, девочка"

Лучший актёр, драма:

  • Джоэл Эджертон - "Поезд во сне"
  • Оскар Айзек - "Франкенштейн"
  • Дуэйн Джонсон - "Несокрушимый"
  • Майкл Б. Джордан - "Грешники"
  • Вагнер Моура - "Тайный агент"
  • Джереми Аллен Уайт - "Спрингстин: Спаси меня от неизвестного".

Лучшая актриса, комедия/мюзикл:

  • Роуз Бирн - "Я не железная"
  • Синтия Эриво - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
  • Кейт Хадсон - "Песня любви"
  • Чейз Инфинити - "Битва за битвой"
  • Аманда Сейфрид - "Завещание Энн Ли"
  • Эмма Стоун - "Бугония"

Лучший актер, комедия/мюзикл:

  • Тимоти Шаламе - "Марти Великолепный"
  • Джордж Клуни - "Джей Келли"
  • Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой"
  • Итан Хоук - "Голубая луна"
  • Ли Бьон Хон - "Никакого выбора"
  • Джесси Племонс - "Бугония"

Лучшая актриса второго плана:

  • Эмили Блант - "Несокрушимый"
  • Эль Фэннинг - "Сентиментальная ценность"
  • Ариана Гранде - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
  • Инга Ибсдоттер Лиллеас - "Сентиментальная ценность"
  • Эми Мадиган - "Оружие"
  • Теяна Тейлор - "Битва за битвой"

Лучший актер второго плана:

  • Бенисио дель Торо - "Битва за битвой"
  • Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"
  • Пол Мескаль - "Гамнет"
  • Шон Пенн - "Битва за битвой"
  • Адам Сэндлер - "Джей Келли"
  • Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность"

Лучший режиссер:

  • Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой"

  • Райан Куглер - "Грешники"
  • Гильермо дель Торо - "Франкенштейн"
  • Джафар Панаги - "Простая случайность"
  • Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность"
  • Хлоя Чжао - "Гамнет"

Лучший сценарий:

  • "Битва за битвой"
  • "Марти Великолепный"
  • "Грешники"
  • "Простая случайность"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Гамнет"

Лучшая музыка к фильму:

  • Александр Деспла - "Франкенштейн"
  • Людвиг Йоранссон - "Грешники"
  • Джонни Гринвуд - "Битва за битвой"
  • Джонни Гринвуд - "Сират"
  • Джонни Гринвуд - "Гамнет"
  • Ганс Циммер - "Формула-1"

Лучшая песня:

  • "Dream as One" - "Аватар: Огонь и пепел"
  • "Golden" - "Кейпоп-охотницы на демонов"
  • "I Lied to You" - "Грешники"
  • "No Place Like Home" - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
  • "The Girl in the Bubble" - "Wicked: Чародейка. Часть 2"
  • "Train Dreams" - "Поезд во снах"

Телевизионные номинации

Лучший сериал, драма:

  • "Дипломатка"
  • "Питт"
  • "Единственная"
  • "Разделение"
  • "Медленные лошади"
  • "Белый лотос"

Лучшая комедия/мюзикл (сериал):

  • "Начальная школа Эбботт"
  • "Медведь"
  • "Хитрости"
  • "Никто этого не хочет"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Студия"

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ:

  • "Переходный возраст"
  • "Всё её вина"
  • "Зверь во мне"
  • "Черное зеркало"
  • "Умереть ради секса"
  • "Девушка моего сына".

Напомним, Украина выдвинула на "Оскар" в 2026 году фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Он прошел в квалификационные списки, претендуя на премии как в категории "Лучший документальный фильм", так и "Лучший международный фильм".

Вас также могут заинтересовать новости: