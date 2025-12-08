Самыми прохладными будут сутки 9 декабря, а самыми теплыми - 11-го.

9-13 декабря в Киеве и в Киевской области будет удерживаться погода поздней осени, но даже теплее, чем для той поры. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, изменение погодных процессов коснется лишь осадков, которых станет больше.

В то же время, благодаря теплой погоде в течение второй недели календарной зимы, осадки будут в виде дождя.

"После длительного периода хозяйствования поля высокого давления, в нынешнюю пятидневку давление будет падать и к нам будут перемещаться атмосферные фронты с северо-запада, которые обусловят 9 декабря днем умеренный дождь", - рассказали синоптики.

10 декабря ночью и в течение 11-12 декабря будет небольшой дождь, а 13 декабря осадков не ожидается.

"Оживленный южный ветер будет менять направление на западный, северо-западный, в дальнейшем - на юго-западный", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также отметили, что самыми прохладными ожидаются сутки 9 декабря (ночью по области местами с небольшим минусом), а самыми теплыми - 11 декабря с максимальной температурой днем 9-10 градусов тепла.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Украине прогнозируется облачная погода, местами с мокрым снегом и дождем. Так, небольшой мокрый снег и дождь будут на востоке страны. В то же время днем в западных и северных областях - умеренный дождь, на остальной территории страны будет без осадков.

Кроме того, для Киева синоптики также прогнозируют облачную погоду. Ночью будет без осадков, а днем - дождь.

