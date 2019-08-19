По делу о пожаре в одесском отеле "Токио Стар" задержали еще троих человек - СМИ

В частности, правоохранители задержали управляющую другим отелем, который также принадлежит владельцу сгоревшего "Токио Стар".

Масштабную операцию начали правоохранители после пожара в одесском отеле "Токио Стар".

В течение дня 18 августа обыски провели на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Зирка". Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека, пишет Думская со ссылкой источник из числа сотрудников отеля.

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", - говорит источник.

Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа.

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Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар. 9 человек погибли, 9 были госпитализированы. Один из них - гражданин Сьерра-Леоне сказал, что хочет отбыть на родину. В числе госпитализированных была также жительница Херсонской области Елена Хомич, 1996 г. р.

Правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины задержали владельца отеля "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного.

Сейчас прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.