Наибольший прирост объявлений продажи жилья по "еОселе" состоялся в Кропивницком, Харькове и Виннице.

В Украине количество объявлений о продаже жилья с возможностью оформления кредита по государственной ипотечной программе "еОселя" растет. В октябре 2024 года таких предложений было 5,8 тысячи, а в октябре 2025 почти 17 тысяч.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от "OLX Недвижимость".

Отмечается, что наибольший прирост объявлений продажи жилья, где отмечен фильтр "подходит под требования еОселя", за год зафиксирован в городах: Кропивницкий +369% (рост с 13 до 61 объявления), Харьков +287% (с 295 до 1 141), Винница +272% (с 64 до 238), Хмельницкий +270% (с 84 до 311), Сумы +254% (с 63 до 223) и Одесса +243% (с 168 до 576).

Количество объявлений о продаже домов, которые можно приобрести по программе "еОселя", выросло на 231% по всей Украине (с 1 603 до 5 307 предложений).

В то же время количество объявлений о продаже однокомнатных квартир с возможностью оформления через "еОселю" выросло на 168% по всей Украине. В октябре прошлого года таких предложений было 1 874, в октябре 2025 года - уже 5 030 предложений.

Количество объявлений о продаже двухкомнатных квартир с возможностью покупки через "еОселю" выросло на 188%: с 1 421 в октябре прошлого года до 4 104 - в октябре 2025.

Количество объявлений о продаже трехкомнатных квартир с возможностью оформления через "еОселю" выросло на 166% по всей Украине. В октябре 2024 таких предложений было 789, в октябре 2025 - 2 102 предложений.

"За год предложение жилья под "еОселю" выросло во всех сегментах, но заметнее всего в частных домах и однокомнатных квартирах. Это можно объяснить тем, что однокомнатная квартира - чаще всего стартовый и наиболее доступный по бюджету вариант для покупки. Дома же вышли в топ из-за повышенного запроса на автономность среди украинцев", - резюмировали в пресс-службе "OLX Недвижимость".

Программа "еОселя" - главные новости

В сентябре 2025 года в рамках программы "еОселя" начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. По этому механизму предусматривается государственная компенсация 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

В августе председатель правления компании "Укрфинжитло" Евгений Мецгер сообщил, что программа "еОселя" из-за демографических проблем расширяет возможности многодетным семьям. С каждым ребенком ставка по кредиту на жилье будет уменьшаться, а от трех детей и более семьи смогут получить бесплатную ипотеку.

