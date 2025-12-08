Пока что фичу получат только бета версии ОС.

Хорошая новость: вышло обновление Windows, которое действительно может что-то улучшить. Microsoft добавила в систему новую платформу Unified Update Orchestration Platform (UOP), позволяющую приложениям обновляться самим по себе.

Как рассказали в Microsoft, UOP загружает и устанавливает обновления с учётом активности пользователя и состояния системы. В отличие от Windows Update, который отвечает за патчи для самой ОС, и магазина Microsoft Store, UOP даёт приложениям возможность пользоваться собственными бэкендами обновлений.

Чтобы это работало, приложениям нужно зарегистрироваться через API. После этого они смогут обновляться автоматически, без постоянного слежения за процессом со стороны пользователя.

В своём блоге менеджер Microsoft Энжи Чен называла UOP "унифицированным будущим обновлений", подчёркнув, что платформа подходит и для приложений, встроенных в Windows, и для тех, что работают вне экосистемы Microsoft. В дальнейшем Windows сможет показывать единую историю обновлений всех приложений.

Пока ни одно приложение UOP не использует, но пользователи Dev и Beta сборок ОС постепенно начнут получать доступ. Microsoft предупредила, что текущая реализация частичная, а полный набор возможностей включат позже.

В обновлении также появляется ещё один блок ИИ-функций. Система получила нативную поддержку Model Context Protocol - технологии, которая позволяет связывать агентный ИИ с установленными программами. На Copilot+ ПК это даёт возможность искать нужные файлы с помощью "человеческих" промптов.

Кроме того, Windows начнёт подсказывать, каким приложением открыть файл, если выбрать пункт "Открыть с помощью". Раньше система открывала только Microsoft Store, что никак не помогало открыть файл. Теперь подсказки должны стать логичнее, хотя нет сомнений, что Windows постарается продвигать и свои собственные приложения.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft признала, что 8 ГБ оперативной памяти уже недостаточно для Windows. Для полноценного пользования операционной системой нужно увеличить память до 16 ГБ и более.

