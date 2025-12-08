Пока армии РФ не удалось реализовать свои планы ни по одному из этих плацдармов.

В Донецкой области российские оккупанты пытаются сформировать три плацдарма для захвата стратегических населенных пунктов, однако пока их планы не реализованы. Пока под контролем украинских военных остаются четыре крупных города. Об этом заявил полковник ВСУ Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина".

По словам эксперта, сейчас под контролем Украины находятся такие населенные пункты, как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующие общую агломерацию.

Селезнев отметил, что во время своего весенне-летнего наступления оккупанты пытались занять эти пункты, поэтому сформировали три плацдарма. Южный - район Покровска, Мирнограда и Торецка, восточный - район Часового Яра и северо-восточный - район Северска и Лимана.

Он добавил, что пока армии РФ не удалось реализовать свои планы ни по одному из выше перечисленных плацдармов. По словам Селезнева, Покровск не оккупирован, а в Часовом Яру украинские военные держат под контролем часть города. Также ситуация обострилась на Лиманском и Северном направлениях, однако ее удалось стабилизировать.

"Но пока продолжается оборонительная операция в районе Покровска и Мирнограда к югу от Славянско-Краматорской агломерации, так же не сформированы ударные плацдармы. Дожмет ли враг? Ну, я думаю, что должны быть рациональными. Скорее всего, дожмет", - подчеркнул полковник ВСУ.

Ранее военные рассказали о специфике боев в Покровске. По их словам, россиянам очень нужна какая-то "победа" до конца года. Также из Покровска противник может собирать свои основные силы и продвигаться вперед по трассе Покровск-Мирноград.

"Поэтому они применяют все силы и средства, что у них есть. Основной элемент, которым они воюют - это личный состав. Это просто масса людей, которые идут вперед", - отметил командир батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр.

Также сообщалось, что оккупанты закрепились в южных кварталах Покровска. В частности офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер сообщил, что северные районы города продолжают контролировать украинские войска.

"В южных окрестностях россияне сумели больше закрепиться. Мы стараемся не давать им спокойно существовать, но там сложнее. Происходят стрелковые бои, мы проводим рейды и пытаемся устраивать засады россиянам", - отметил он.

