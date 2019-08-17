С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

В Одессе 66 постояльцев сгоревшего отеля «Токио Стар» временно разместили в лицее «Олимпиец».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 15:15 с места пожара временно размещены в одесском лицее «Олимпиец» 66 человек, из которых 29 – иностранцы.

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В числе находящихся в лицее - 4 ребенка, в том числе двое - иностранцы.

Со взрослыми и детьми работают психологи ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 9 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.