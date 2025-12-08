Анн Катрин Маньетт отметила, что не верит в то, что Путин остановится в Украине.

Бельгийка Анн Катрин Маньетт, известная под позывным "Аня Тату", которая служит оператором БПЛА в 37-й отдельной бригаде морской пехоты и стала единственной женщиной-иностранкой с одной ногой, которая прошла отбор в морпехи, заявила, что российский диктатор Владимир Путин не остановится даже после подписания мирного соглашения с Украиной. Она рассказала "Укринформу" о своей мотивации и видении войны.

Переговоры о завершении войны

Она объяснила, что, хотя родилась в Бельгии, давно чувствует себя ближе к Украине. По ее словам, она уже почти четыре года на фронте - на Донбассе, рядом с украинскими военными, волонтерами и местными жителями. Именно этот опыт, как отметила Маньетт, сформировал у нее внутреннее ощущение принадлежности к украинцам: она живет, ест, пьет и проливает кровь вместе с ними, поэтому смотрит на события "глазами воюющей страны", а не Европы.

"Поэтому я здесь еще с одним посланием, которое нужно повторять постоянно: Путин не остановится", - подчеркнула Аня Тату.

Комментируя европейские разговоры о мирных планах, Маньетт отметила, что считает их иллюзией. Она убеждена, что даже если Украина согласилась бы на определенные предложения ради мира, это создало бы опасный прецедент. Передача территорий, подчеркнула она, только укрепила бы уверенность Путина в безнаказанности и подтолкнула бы его к дальнейшей агрессии. По ее мнению, сейчас на фронте преобладает понимание, что война идет не только за Украину, но и за всю Европу.

"Сейчас послание с фронта такое: знайте, что это война за Европу. Не только за Украину. Украина - это стена, которую мы держим между Европой и Россией", - подчеркнула военная.

Угроза для Европы

Говоря о риске возможной атаки России на Европу, Маньетт предположила, что это могло бы даже иметь определенный "пробуждающий эффект". Она пояснила, что хотела бы увидеть реакцию европейских политиков, которые, по ее убеждению, до сих пор недооценивают угрозу. Часть европейцев, как считает она, тоже должна была бы осознать, через что проходят украинцы. Маньетт предупредила, что утверждение о недостатке ресурсов у Путина является обманчивым, ведь он имеет поддержку Северной Кореи, Китая и отдельных африканских стран, а через несколько лет может полностью восстановить потенциал для новой агрессии.

Она также отметила, что европейские страны частично сами виноваты в нынешней ситуации, ведь могли бы значительно раньше закрыть небо над Украиной или направить замороженные российские активы на ее оборону, однако этого не сделали.

Что может заставить Украину к миру на условиях Трампа

Ранее старший научный сотрудник и директор программы американского государственного управления в Фонде Карнеги за международный мир Кристофер С. Чиввис заявил, что переговоры о прекращении войны являются "разочаровывающими и трагическими" для Украины. Однако, по его словам, нынешние предложения США могут быть лучше, чем Украина может получить в следующем году.

Чиввис говорил, что предыдущие мирные переговоры проходили в ситуации, когда Россией было оккупировано меньше украинских территорий, а Украина требовала возвращения Крыма или возвращения на границы 2014 года. По мнению эксперта, эти требования Украины были "максималистскими" и "нереалистичными".

