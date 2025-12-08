Сейчас актеру 40 лет.

Украинский певец Виталий Козловский, которому в марте исполнилось 40 лет, признался, что пользовался препаратами на основе ботулинического токсина.

На днях в TikTok-аккаунте артиста появилось видео, на котором он играет в игру "Было/не было", в которой надо быстро и коротко отвечать на различные вопросы. Первым был вопрос, колол ли Козловский когда-то ботокс. Он ответил утвердительно:

"Раньше колол. И мне очень, кстати, это не нравилось, потому что я был такой обездвиженный. Плюс у меня брови опускались и тяжелые были веки".

Отвечая на вопрос, ссорился ли он когда-то с подписчиками, Козловский сказал, что критикует себя за такие "слабости", но бывают дни, когда ему хочется поконфликтовать в сети. Кроме того, он признался, что когда-то ему приходилось избегать навязчивых поклонников.

Напомним, в конце сентября журналисты выяснили, что Виталий Козловский уволился из армии в запас. Причиной послужила необходимость ухаживать за женой, которая имеет группу инвалидности.

Позже певица и ведущая Анжелика Рудницкая вспоминала о выступлениях Козловского в России, а также заявила, что у него как у военного "маникюр лучше, чем у нас с вами".

