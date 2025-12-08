На мероприятии Tesla в Майями один из роботов внезапно схватился за голову и рухнул.

На выходных Tesla показала в Майами "автономного" робота Optimus. На мероприятии он раздавал напитки, позировал для фото и даже исполнял танцевальные движения. Впрочем, одно видео разлетелось по соцсетям особенно быстро.

Пользователь Reddit заснял, как робот, раздающий напитки, совершил странный жест руками, после чего отключился и повалился на пол. В сети уверены, что это похоже на движение руками, когда человек снимает с себя VR-шлем.

Один из пользователей в комментариях утверждал, что присутствовал на презентации, и по его словам, сотрудник Tesla признался, что роботом на самом деле управляли удаленно.

Судя по всему, располагавшийся неподалеку оператор не успел отключить удаленное управление, и робот дал сбой прямо на сцене.

Ранее Илон Маск признавался, что андроид оперирует под наблюдением оператора, повторяя заранее запрограммированную последовательность действий, но недавние ролики с боевыми движениями подписывал фразой "ИИ, не оператор". На деле же до этого, похоже, еще далеко.

Ранее также появлялись сообщения, что Tesla откладывает массовый выпуск роботов Optimus из-за проблем с конструкцией. Источники, знакомые с ходом проекта, подтвердили, что инженеры не могут добиться необходимой гибкости и сходства с человеческими руками. В феврале 2025-го Маск обещал 10 000 человекоподобных роботов Optimus до конца года.

Tesla Optimus позиционируется как робот общего назначения, то есть способный выполнять любую человеческую работу. Речь идет о покупках в супермаркетах, выгуле собак и других действиях. Его стоимость оценивается в ~20 000 долларов (около 820 000 грн).

