Финансы должны поступить в течение первого квартала следующего года.

Правительство премьер-министра Нидерландов Дика Схофа заявило, что выделит дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине в первом квартале 2026 года, пишет Sky News.

Дополнительный пакет финансовой помощи анонсировали после переговоров Дика Схофа с британским премьером Киром Стармером по ситуации в Украине. Сегодня Стармер должен встретиться в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе Нидерланды совместно с Норвегией и Германией взяли на себя обязательства выделить 500 миллионов долларов на реализацию Приоритетного списка потребностей Украины (PURL), что позволяет НАТО закупать американское оружие для Украины.

Финансовая помощь Украине - последние новости

Расследование пришло к выводу, что Владимир Путин лично приказал убить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Этот факт стимулировал правительство Кира Стармера принять решение о предстоящей передаче 9,2 млрд евро российских активов, замороженных в Великобритании, в поддержку Украины. Механизм передачи средств еще должны утвердить.

В то же время вопрос арестованных в ЕС российских активов все еще остается нерешенным. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение, что решение по росактивам должно быть принято большинством голосов стран, поскольку убедить Бельгию поддержать Украину дипломатам пока не удалось. Это позволит также избежать потенциального вето со стороны Венгрии. Решение по росактивам должны принять на саммите Евросоюза 18 декабря.

