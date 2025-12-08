По данным Bloomberg, это уже будет 19-е нарушение американского санкционного режима.

Завод по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области Российской Федерации осуществил первую после введения американских санкций поставку в Китай, сообщает Bloomberg.

По данным издания, судно "Валера", которое также находится под американскими санкциями еще со времен президентства Джо Байдена, в октябре загрузилось "голубым топливом" с завода, который принадлежит "Газпрому", и 8 декабря прибыло в терминал Бейхай на юге Китая.

"Если груз будет выгружен, это будет 19-я поставка СПГ в Китай с российского завода, внесенного в черный список", - констатируют журналисты.

Большинство мировых держав не рискует сотрудничать с юридическим лицом, находящимся под американскими санкциями из-за риска попасть под вторичные ограничения, однако Пекин игнорирует ограничения США.

Общий же объем экспорта российского СПГ в Китай, включая поставки с заводов, не подпадающих под санкции, с сентября по ноябрь вырос примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще во времена президентства Джо Байдена США ввели санкции против российского завода "Арктик СПГ-2". Долгое время не было покупателей на продукцию предприятия.

В то же время 28 августа плечо "жертве американских санкций" подставил Китай, и первый танкер не из "теневого флота" с грузом сжиженного газа пришвартовался именно там.

Позже выяснилось, что это не была разовая акция. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" прибыл в Поднебесную, а по состоянию на конец сентября Китай принял 7 кораблей с "запрещенным" газом.

Несмотря на показательное игнорирование американских санкций Китаем, Вашингтон до сих пор только угрожает Пекину ответными мерами. 2 августа The Washington Роѕт сообщал о том, что США готовят санкции против Китая, но пока дальше угроз на официальном уровне дело не пошло.

