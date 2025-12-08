Православный праздник сегодня в народе именуют Анна Зимняя.

9 декабря в Украине по новому церковному календарю отмечают Зачатие Пресвятой Богородицы и вспоминают святую Анну мать Девы Марии. В народной традиции этот день связывают с особыми обычаями и погодными приметами - о них, а также о том, какой сегодня праздник церковный в старом календаре, рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

9 декабря (22 декабря - дата по старому стилю) православные чтут Зачатие Пресвятой Богородицы - день памяти святой Анны, матери Девы Марии.

Анна жила в I веке до н.э. Она была родом из священнического рода, родилась в Вифлееме. Позже вышла замуж за Иоакима, но долгое время пара не могла иметь детей почти полвека. Из-за этого однажды Иоакиму даже отказали в праве принести жертву во время праздника.

Он расстроился и удалился в пустыню, где долго молился. Там ему и явился ангел - он возвестил, что у него и Анны родится дочь, через которую придет спасение миру. Эту же благую весть ангел принес и Анне. Радостные супруги отправились на встречу друг другу и встретились у Золотых ворот Иерусалима - эту сцену встречи часто изображают на иконах.

Когда у Анны и Иоакима родилась дочь, ее назвали Марией. В три года девочку привели в Иерусалимский храм, где она осталась как воспитанница. Через несколько лет Иоаким умер - как считается, ему было около 80 лет. Анна отошла к Богу спустя два года, ей было 79. Хотя в католической традиции есть иная версия: по ней Анна прожила дольше и даже помогала Марии заботиться о маленьком Иисусе.

Святую Анну похоронили в Иерусалиме, а при императоре Юстиниане II (это около 710 года), святые мощи и мафорий перенесли в Константинополь. Ныне частички мощей хранятся в разных христианских храмах мира.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 9 декабря вспоминают освящение церкви святого великомученика Георгия в Киеве - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

О чем просят в молитвах 9 декабря, чего нельзя делать сегодня

День памяти святой Анны - это время молитв и обращения к святой. Ее считают покровительницей брака, рожениц, семейного благополучия, бедняков и домохозяек. В храмах проходят праздничные богослужения, праведную Анну благодарят за терпение, милосердие и ее особое покровительство семьям.

К святой обращаются с молитвами о рождении детей, просят легких родов, мира между супругами, помощи в семейных делах и воспитании детей. Считается, что все желания, загаданные в этот день, обязательно сбудутся, поэтому женщинам советуют не упускать момент.

В народе праздник 9 декабря называют Анна Зимняя. Особым почетом в эту дату пользуются беременные женщины. Сегодняшний день советуют посвятить семье, избавиться от всего старого и "тягостного". Женщинам рекомендуется отдыхать, не выполнять тяжелую работу и заниматься лишь тем, что приносит душевное спокойствие.

Пчеловоды считают Анну Зимнюю своим праздником - с утра у них принято обходить улья и читать молитвы и заговоры, чтобы защитить пчел.

В церковный праздник 9 декабря верующим рекомендуют избегать сквернословия, конфликтов, зависти, лени и жадности. Нельзя отказывать в помощи тем, кто обращается за ней.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто придерживается его, в эту дату можно есть блюда с растительным маслом.

Поскольку Зачатие Пресвятой Богородицы издавна считают женским праздником, то для женщин существует много ограничений. В этот день им нельзя заниматься домашними делами стирать, убирать, гладить, шить или заниматься другим рукоделием. Также не советуют идти в лес, так как там можно встретить диких хищников.

Приметы на 9 декабря

По приметам дня судят, какой будет зима и чего ждать в ближайшие дни:

оттепель стоит - вся зима будет мягкой;

ветер с севера - к сильным морозам;

тихая вода в колодце - зима будет спокойной, а если рябь на воде - к вьюгам и метелям;

снег ложится буграми - к урожаю;

день выдался солнечный - к погожему дню 1 января, пасмурный - к скорой метель;

выпал снег - скоро пойдет дождь.

Самая интересная примета дня гласит: если сегодня снег ляжет вплотную к изгороди, лето будет плохим, а вот любая маленькая "щелочка" между забором и снегом обещает богатый урожай. Считается, что с этого времени зима заявляет о себе по-настоящему.

