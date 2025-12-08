Часть территории Украины во вторник будет с осадками.

Во вторник, 9 декабря, в Украине прогнозируют облачную погоду, местами с мокрым снегом и дождем.

Как сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра, небольшой мокрый снег и дождь пройдут на востоке страны. Днем в западных и северных областях - умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

"На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем отдельные порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, температура ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, днем 0...5° тепла; на западе и юге страны ночью 1...6° тепла, днем 4...9°.

Погода в Киеве

В столице прогнозируют облачную погоду. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0...5° тепла; в Киеве ночью 0...2° тепла, днем 2...4° тепла", - рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

Ранее УНИАН сообщал, какой будет зима в Украине. По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура зимних месяцев ожидается выше нормы на 1,5 - 2 °С. Большинство дней холодного периода будут иметь аномалию средней суточной температуры воздуха. Впрочем, не исключены периоды холодной морозной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней (может быть один период на 10-20 суток) с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5° до 18° мороза.

Также синоптики проинформировали, что в холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания, выпадение осадков различной интенсивности и продолжительности, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

