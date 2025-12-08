Античный географ Страбон описывал подобные лодки как роскошные судна для прогулок царского двора.

Археологи сообщили о редкой находке у побережья Александрии - роскошной прогулочной лодке времен ранней Римской эпохи, которая, похоже, полностью соответствует описанию древнегреческого историка Страбона.

Как пишет The Guardian, судно, которое датируется первой половиной I века, достигало 35 метров в длину и имело центральный павильон с роскошной каютой. Его обнаружили возле затопленного острова Антиродос - части древнего Большого порта Александрии, одного из величайших городов античного мира, известного своими дворцами, храмами и знаменитым маяком Фарос высотой 130 метров.

Античный географ Страбон, посетивший город примерно в 29-25 годах до н.э., описывал подобные лодки как роскошные суда для прогулок царского двора. По его словам, ими пользовались и во время массовых празднований, когда люди "играли на флейтах, танцевали и предавались всевозможным веселью без всяких ограничений".

Отмечается, что сейчас работы проводила команда Европейского института подводной археологии (IEASM) под руководством профессора Франка Годдио, который сотрудничает с Оксфордским университетом. По его словам, это первое в Египте реальное найденное судно этого типа - ранее они были известны лишь по описаниям и мозаикам.

Лодка поражает размерами: ширина достигала около семи метров, а для управления, вероятно, нужно было более 20 гребцов. Она лежала на глубине семи метров под водой и полтора метра под слоем осадка. Конструкция оказалась настолько необычной - плоский нос и округлая корма для движения по мелководью - что сначала археологи подумали о двух наложенных друг на друга судах.

Возможная связь с храмом Исиды

Самые амбициозные проекты Годдио ранее были осуществлены у побережья Египта, в восточной гавани Александрии и в заливе Абу-Кир. В партнерстве с Министерством древностей Египта он исследовал огромную территорию с 1992 года. В частности, в 2000 году в заливе Абу-Кир найден древний город Тонис-Гераклеон и части города Канопус - одна из крупнейших археологических находок последнего времени. Среди впечатляющих сокровищ - две колоссальные статуи царицы и царя Птолемеев.

В 2019 году Годдио и его команда в водах вокруг Тонис-Гераклейона нашли затонувший корабль, необычные детали которого соответствовали описанию другого древнегреческого историка, Геродота. Отмечается, что последняя находка находится менее чем в 50 метрах от места храма Исиды, который Годдио раскапывал. Он считает, что лодка могла затонуть во время катастрофического разрушения этого храма примерно в 50 году нашей эры.

Лодку нашли менее чем в 50 метрах от храма Исиды, который Годдио также исследует. Исследователи предполагают, что судно могло затонуть во время разрушительных землетрясений и волн примерно в 50 году н.э., когда часть порта и береговой линии оказалась под водой.

Есть и другая версия: судно могло быть священной баржей, участвовавшей в религиозных церемониях в честь богини Исиды. На одной из балок судна обнаружили греческие граффити, которые еще предстоит расшифровать.

Хотя работы над артефактом только начались, археологи надеются, что он откроет новые данные о повседневной жизни, религии и культуре развлечений в раннеримском Египте. Директор Оксфордского центра морской археологии Дэмиан Робинсон назвал находку "феноменальной", ведь впервые удалось найти реальный аналог хорошо известных из текстов "каютных лодок".

Судно не будут поднимать на поверхность - согласно рекомендациям ЮНЕСКО, такие объекты лучше хранить под водой. Между тем археологи планируют продолжать раскопки: пока исследована лишь незначительная часть территории.

