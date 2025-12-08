Во время одного воздушного нападения захватчики применили 653 дрона и десятки ракет.

Только за одну массированную атаку, которую армия РФ осуществила по Украине, агрессор потратил более 360 млн долларов, за которые можно построить более 100 школ и детских садов, построить десятки водоочистных станций и проложить тысячи километров теплосетей. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины.

"361 млн долларов - цена одного массированного удара России по Украине. Это сумма, которую Кремль сжигает за несколько часов, чтобы разрушить очередные гражданские объекты и запугать население. Но эти же деньги могли бы изменить жизнь миллионов россиян - если бы власть действительно заботилась о них", - отмечают украинские военные.

В частности, говорится, что в ночь на 7 декабря россияне применили 653 дрона, которые стоят примерно 15,5 млн долларов, 3 ракеты "Кинжал" - около 36 млн долларов, 34 крылатые ракеты за 254 млн и 14 единиц "Искандер-М", которые стоят примерно 56 млн долларов.

То есть, вместе речь идет за почти 361 млн долларов.

"Но вот главный вопрос: что Россия могла бы сделать за эти деньги вместо удара по Украине?", - спрашивают в ВСУ.

По подсчетам украинских военных, за указанную сумму можно обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей - построить до 120 водоочистных станций.

Заменить 1 тыс. км теплосетей, которые ежегодно рвутся зимой, дать новое жилье 15 тыс. семей, живущих в аварийных домах. Построить 6 районных больниц и закупить критическое оборудование. Также можно возвести более 100 школ и садиков в селах, где дети до сих пор учатся в заброшенных помещениях. В Силах обороны юга Украины подчеркнули:

"Россия в очередной раз доказывает: она готова тратить сотни миллионов на ракеты, но не готова инвестировать хотя бы копейку в собственных людей. 361 млн долларов - выбор между жизнью и смертью, между развитием и деградацией".

Как Россия накапливает ракеты

Напомним, крылатые ракеты 9М728 "Искандер-К" являются одними из самых массовых средств поражения из состава одноименного наземного комплекса. За 2024-25 годы ОКБ "Новатор" получила минимум два заказа на 303 таких ракеты, стоимость - около 1,5 млн долларов за единицу. Также была впервые заказана партия модернизированных ракет 9М729, новая ракета несовместима с оригинальным ракетным комплексом. По данным "Милитарного", применять ее можно только отдельным типом пусковой установки "Искандер-М1". В 2025 году для армии РФ было законтрактовано 95 ракет этого типа. Стоимость изделия оценивалась в 1,4-1,8 млн долларов.

