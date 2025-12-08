'Степан Гига в коме': журналист раскрыл жуткие подробности состояния певца

Артист столкнулся с серьезными послеоперационными осложнениями, говорит журналист.

66-летний народный артист Украины Степан Гига перенес не одну, а две операции, и сейчас находится в коме. Об этом пишет журналист Виталий Глагола, ссылаясь на людей из окружения певца.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что после первой операции и стресса у артиста резко повысился уровень сахара, вызвав критические нарушения кровообращения в конечности. После второй операции на колене ему пришлось ампутировать ногу:

"Как сообщили мне собеседники, приближенные к семье, сейчас Степан Гига находится в коме. Состояние артиста оценивается как крайне тяжелое. По информации источников, решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось".

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что 66-летнего Степана Гигу срочно госпитализировали. Из-за болезни и операции музыканту пришлось отменить все запланированные концерты.

По сообщениям, после операции Степан Гига находится в тяжелом состоянии. Официальная команда артиста пока не раскрывает всех медицинских деталей, заявляя лишь о тяжелом, но стабильном состоянии.

Вчера состоялась премьера песни, которую артист написал еще 20 лет назад. Она называется "Мои годы - моя молитва".

