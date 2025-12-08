Заработает вице-консульство Украины в Жешуве.

Открыто вице-консульство Украины в Ряшеве (Жешуве) в Республике Польша. Об этом сообщает в Telegram Министерство иностранных дел Украины.

Отмечается, что вскоре новое вице-консульство начнет предоставлять полный спектр консульских услуг для граждан Украины, проживающих в пределах консульского округа.

"Новое вице-консульство станет шестым консульским учреждением Украины в Польше и будет оказывать консульскую поддержку около 60 тысячам украинцев в Жешувском, Перемышльском, Ярославском и Бещадском повятах", - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что обеспечение надлежащих прав граждан Украины за рубежом и упрощение доступа к консульским услугам, которые предоставляет государство, является приоритетом для Министерства иностранных дел. "Где бы сегодня ни были украинцы, они точно должны знать: консул рядом, государство рядом, о них помнят, их интересы будут представлены, а права - защищены", - отметил он.

Во время церемонии министр вручил награды МИД Украины "Янтарное сердце" городу-спасителю Жешуву и воеводе Подкарпатского воеводства госпоже Терезе Кубас-Гуль. При этом подчеркнул, что именно этот польский город первый, которому было присвоено звание "Город-спаситель". "Именно через него миллионы украинцев двигались от войны к безопасности. Это была настоящая дорога жизни", - отметил министр.

Украинцы в Польше - последние новости

Как сообщал УНИАН, в течение девяти месяцев 2025 года украинцы чаще всего искали работу в Польше в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

Об этом свидетельствуют внутренние данные международной компании по трудоустройству Gremi Personal, которые есть в распоряжении УНИАН.

Больше всего кандидатов - почти 49% - выбирали вакансии рабочих по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах. На втором месте по популярности оказались аграрные и связанные с обработкой продуктов направления (11,2%). В ключевые категории также вошли: неквалифицированный труд в промышленности (9,96%); технические неквалифицированные работы (9,5%); мясо- и рыбопереработка (9,47%).

Именно эти направления, по данным компании, формируют основу постоянного спроса на рабочую силу в Польше и остаются главными каналами трудоустройства для украинских рабочих.

