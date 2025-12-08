Военно-учетный документ будет иметь QR-код, который невозможно будет подделать.

С 8 декабря в приложении "Резерв+" будет отображаться фото военнообязанного лица. Новый формат военно-учетного документа станет обязательным. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой во время Digital Defence Forum.

"С сегодняшнего дня мы запустили "Резерв+" с фотографией. В течение сегодняшнего дня или нескольких дней, если фотография еще не подтянулась, вы сможете ее получить. И на этой неделе этот военно-учетный документ в таком формате будет обязательным для всех. Он будет в единой форме с QR-кодом, который невозможно подделать", - сказал Берестовой.

Он отметил, что любые изменения в данных будут делать документ недействительным. Проверить его актуальность военнослужащие или работники ТЦК смогут исключительно в новом формате с QR-кодом.

"Если что-то изменилось - этот документ невалидный. Вы должны сгенерировать его снова и перепечатать новый", - добавил Берестовой.

Как писал УНИАН, мобильное приложение "Резерв+" было запущено в Украине в мае 2024 года. Приложение предназначено для военнообязанных, призывников и резервистов, чтобы они могли обновить свои учетные данные онлайн через мобильный телефон.

В октябре 2025 года стало известно, что в приложении для военнообязанных родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку от мобилизации. Чтобы получить отсрочку, надо обновить приложение до последней версии, авторизоваться и подать запрос.

