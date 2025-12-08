В УДАРе подчеркивают, что фискальное давление на бизнес - не "требование МВФ", как это подает власть, а очередная попытка собрать деньги там, где проще, а не там, где их действительно теряют.

Вместо того чтобы повышать фискальное давление на ФОПов, власть должна ликвидировать схемы в энергетике, оборонной отрасли и на таможне. Ведь в этих сферах годами исчезают сотни миллиардов, но власть их упорно не трогает. Об этом говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко" на сайте партии.

"Власть не отказалась от планов увеличить налоговую нагрузку на физических лиц-предпринимателей. Если это произойдет, сотням тысяч малых предприятий – работникам IT, мелким торговцам, парикмахерам, ремонтникам – придется закрыть свой бизнес или уйти "в тень". Партия "УДАР Виталия Кличко" категорически против усиления налогового давления на бизнес. Вместо повышения давления на ФОПоы для получения 15-20 миллиардов в бюджет стоит поискать дополнительные деньги в тех сферах, где годами исчезают сотни миллиардов. И которые власть упорно не трогают", - говорится в заявлении.

"В энергетике, на таможне и в оборонных закупках годами накапливаются миллиардные злоупотребления, но вместо того, чтобы навести порядок, власть собирает деньги с ФОПов. Сначала урезали громадам часть НДФЛ, забрали 8 миллиардов из бюджета Киева, "освоили" эти ресурсы в непрозрачных схемах, а теперь решили переложить груз на предпринимателей", - отмечают в партии.

УДАР также предложил пути наполнения бюджета без повышения налогов для ФОПов:

120 млрд грн ежегодно от ликвидации схем на таможне. Нелегальный импорт табака, алкоголя, горючего. Серый импорт техники. Это в 5–6 раз больше, чем правительство планирует собрать с ФОПов.

Сотни миллиардов от ликвидации теневой экономики (40% национального оборота). Здесь не нужно увеличивать налоги, а просто нужно дать бизнесу нормальные правила и перестать кошмарить.

Десяти миллиардов от ликвидации схем в энергетике и оборонке. Каждая схема "миндича", "гринкевичей" пробивает дыры в бюджете на десятки миллиардов.

Десяти миллиардов от ликвидации неэффективных расходов министерств и ведомств. Дублирующие функции, "реформы ради реформ", миллиардные государственные предприятия-призраки, программы, которые не выполняются.

"Государство должно быть честным со своими гражданами. Украинцы готовы платить налоги на армию и оборону, но они не готовы финансировать неэффективность государственных органов, коррупционные схемы и политические шоу. Страна должна двигаться по пути настоящей борьбы с коррупцией, наведения порядка в государственных финансах и поддержки тех, кто создает рабочие места", - уверены в "УДАРе Виталия Кличко".

Как сообщалось, по планам правительства, ФОПы на упрощенной системе с годовым оборотом более 1 млн грн должны будут регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость. Соответствующие изменения предполагалось ввести уже с 2026 года, но парламент отказался голосовать за такой бюджет. Позже министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что власть не отказалась от нововведения, а лишь ненадолго отложила его.

