Торговый баланс Украины ухудшается: по оценкам НБУ, в прошлом году объем украинского экспорта составил около 41-42 миллиардов долларов, тогда как импорт превысил 70 миллиардов

Национальный банк Украины в последнем инфляционном отчете предложил пересмотреть правила налогообложения импорта, в частности - ввести налоги на беспошлинные посылки стоимостью до 150 евро. Экономист и бывший народный депутат Виктор Галасюк поддержал эту инициативу в своем видеоблоге, назвав ее необходимой для восстановления торгового баланса и поддержки украинского производителя.

"Это нонсенс, когда миллиарды долларов товаров ввозятся без всякого налогообложения, фактически дотируя иностранных производителей, прежде всего китайских, за счет украинской экономики", - заявил Галасюк.

Видео дня

По словам экономиста, беспошлинный импорт через почтовые операторы приводит к потере конкурентоспособности украинских предприятий, которые платят налоги, сталкиваются с высокими кредитными ставками и другими регуляторными трудностями.

"Получается, что украинский бизнес, который платит налоги и создает рабочие места, проигрывает в конкуренции беспошлинному импорту. Это ослабляет нашу экономическую самозараднисть", - подчеркнул он.

Галасюк сравнил ситуацию с примером США, где президент Дональд Трамп отменил аналогичные льготы: "Трамп перекрыл лавочку на десятки миллиардов долларов - и был прав. Мы не можем позволить себе терять рабочие места из-за импортной безответственности."

Кроме того, НБУ предлагает также ввести налоги на предметы роскоши и электромобили. Галасюк, который сам был инициатором налоговых льгот на электротранспорт еще в 2017 году, соглашается с пересмотром этого подхода. По его мнению, в условиях войны налоговые преференции целесообразно оставить только для грузового электротранспорта, который участвует в производственных процессах.

В завершение, экономист отметил необходимость комплексного изменения экономической модели Украины. Он считает, что импорт готовых товаров должен облагаться пошлиной, экспорт сырья - ограничиваться, а новые промышленные инвестиции - освобождаться от налогов, чтобы создать благоприятные условия для развития производства.

Торговый баланс Украины ухудшается: по оценкам НБУ, в прошлом году объем украинского экспорта составил около 41-42 миллиардов долларов, тогда как импорт превысил 70 миллиардов. Таким образом, импорт почти вдвое превышал экспорт. В 2025 году эта диспропорция только растет: за первые три квартала импорт увеличился примерно на 33%, тогда как экспорт, наоборот, сократился на 2%.

Вас также могут заинтересовать новости: