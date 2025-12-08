Самым простым способом является выбор широких брюк, но это не единственный вариант.

Пуховики уже давно стали незаменимым элементом зимнего гардероба, но правильно их стилизовать довольно часто является задачей не из простых.

Старший редактор Glamour Дженифер Калле поделилась советами, которые зимой помогают ей выглядеть стильно и при этом оставаться в тепле. По ее словам, ключевым является правильное сочетание объемов и пропорций. Для низкого роста идеально подойдет короткий пуховик, который не "съедает" фигуру, а если вам нравятся длинные модели, то лучше взять куртку с поясом, которая сделает акцент на талии.

Секретом женственности в зимнем образе может стать сочетание пуховика с юбкой. Это может быть денимовая, шелковая или А-образная юбка, которую можно дополнить высокими сапогами или туфлями на низком каблуке.

Также Калле советует играть с текстурами и цветами. Пуховики из флиса, стеганые модели или комбинации с шелковыми брюками помогут создать стильный монохромный образ, а яркие аксессуары уже добавят ему индивидуальности.

Шарфы, перчатки, шапки и высокие ботинки не только согреют, но и станут завершающим штрихом образа. Особое внимание Дженифер советует уделить объемным шарфам и кашемировым моделям, которые можно носить как балаклаву. А вот пуховики необычных форм и цветов, по словам редактора, сделают образ завершенным сами по себе - достаточно добавить джинсы или юбку, и вы будете выглядеть стильно без лишних усилий.

