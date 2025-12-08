В результате вражеских атак на порты Одесской области второй раз за год зафиксировали утечку подсолнечного масла в Сухой лиман.

В результате двух атак РФ на припортовую инфраструктуру Одесской области акватория Сухого лимана подверглась масштабному загрязнению подсолнечным маслом. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

По словам экологов, первая атака была осуществлена по порту 9 октября 2024 года - тогда произошло разрушение припортовой инфраструктуры в результате ракетной атаки. Из-за этого произошла масштабная утечка - более 125 тонн подсолнечного масла попало в Сухой лиман. Сумма нанесенного экологического ущерба, рассчитанная инспекцией, составила 10 млрд 900 млн 368 тыс. грн.

"Ровно через год, 9 октября 2025-го, ситуация повторилась. Из-за новых разрушений того же объекта снова нанесен ущерб окружающей среде. На этот раз сумма ущерба составила 2 млрд 745 млн 890 тыс. грн", - рассказали в Госинспекции.

Видео дня

Как отметили в ведомстве, оба инцидента продемонстрировали, что объекты, связанные с хранением и перевалкой веществ, способных наносить вред водным экосистемам, остаются крайне уязвимыми в условиях военных действий.

"Поражение таких объектов имеет непосредственное влияние на морскую и прибрежную среду, создавая дополнительные техногенные риски для региона", - сказано в сообщении.

Атаки на порты Одесской области: детали

9 октября 2024 года российские войска атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, которые попали в контейнеровоз Shui Spirit (флаг Панамы). В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассказали, что повреждения получил контейнеровоз с подсолнечным маслом (45 контейнеров). Это была гуманитарная помощь для Палестины по заказу ООН. Погибли восемь человек, 11 получили ранения.

Ночью 9 октября 2025 года российская армия нанесла по городу Черноморск Одесской области дроновый удар, в одном из портов произошел пожар - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами. Пострадали пять человек.

Вас также могут заинтересовать новости: