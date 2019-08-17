Пожар в Одессе: владелец отеля готов понести полную ответственность, Зеленский пообещал этому поспособствовать

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, произошедшую в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, произошедшую в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар».

Об этом глава государства написал в Facebook.

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«Одесса. «Токио Стар». Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них – в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше за человеческие жизни. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Зеленский.

Он также поблагодарил спасателей и полицию. Отдельное спасибо президент выразил также одесситу, который приютил спасшихся постояльцев этого «отеля».

Бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший отель «Токио Стар», прокомментировал случившееся.

«Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь», - отметил Черный в комментарии журналистам Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 8 человек, пострадали – 10, спасено – 7, эвакуировано – 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в отеле находилось 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.