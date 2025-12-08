Эти собаки являются очень чуткими и активными.

Если вы планируете завести домашнего любимца и хотите иметь менее известную породу собак, которую вряд ли имеют другие люди, то издание ParadePets назвало 5 самых красивых пород собак, о которых вы никогда не слышали.

Тайский риджбек

Это изящная и уникальная порода собак, которая известна своей шерстью, которая простирается вдоль спины в противоположном направлении к шерсти, а также эти собаки невероятно ловкие.

"Эти необычные красивые собаки независимые, очень умные и от природы защитные, что делает их замечательными охранниками и очень преданными своим семьям", - отмечает ветеринарная медсестра Эмбер Баттейгер.

В то же время она отметила, что эта порода может быть сдержанной и осторожной с незнакомцами, поэтому им нужен терпеливый и опытный владелец.

"Однако они процветают, когда имеют работу или деятельность, которая их занимает, поэтому активный образ жизни, который их заинтересовывает, является необходимым", - добавила Баттейгер.

Салуки

Салуки известны своей великолепной внешностью и утонченным нравом.

"Их часто описывают как собак, похожих на кошек, потому что они изящные, независимые и тихо любящие", - пояснила ветеринарная медсестра.

По ее словам, салуки также являются ласковой породой.

"Они любят своих людей, но на своих условиях. Это чувствительные собаки, которые хорошо чувствуют себя в спокойной среде и тесно привязываются к своим хозяевам", - подчеркнула Баттейгер.

В то же время эксперт предупредила, что эти собаки являются прирожденными бегунами, поэтому им нужно пространство, чтобы размять ноги, однако в помещении они очень тихие и спокойные.

Норвежский лундехунд

Это редкая и уникальная порода собак, которая имеет впечатляющую внешность, похожую на лису, с треугольными ушами и длинной, элегантной мордой. Эта порода собак является одной из самых редких, но в то же время и самых красивых пород собак.

"Норвежский лундехунд - резвый, быстрый и всегда что-то наблюдает, имеет яркую и любознательную личность", - рассказала Эйми Уорнер, доктор ветеринарных наук, штатный ветеринар в Waggel.

Эта порода собак любит участвовать в семейных активностях, однако не очень навязчива.

"Лундехунд известен своей независимостью, поскольку был выведен как рабочая собака. Некоторые владельцы также любят эту породу за ее ум, бдительность и характер, что делает ее прекрасным и привлекательным компаньоном в вашем доме", - добавила она.

Финский шпиц

Финский шпиц - это прекрасная порода собак, которая известна своей густой шерстью и характерным лисьим лицом. Эта порода собак может быть небольшой, но она бесстрашная и полна уверенности.

"Финский шпиц - это веселая и преданная порода, полная энергии. Многие из них общительны и любят быть частью семьи, особенно если они получают достаточное количество физических нагрузок и умственной стимуляции", - пояснила Уорнер.

Также эта порода собак хорошо реагирует на дрессировку и умственные вызовы.

"Дома они ласковые, но не навязчивые. Вы сразу же будете очарованы их лисьим внешним видом, но именно их живая и дружелюбная натура делает их одной из самых красивых и уникальных пород собак", - отметила эксперт.

Чирнеко дель Этна

Это впечатляющая и уникальная порода собак из Сицилии. Она является древней, длинноногой и гибкой, а также может развивать впечатляющую скорость.

"Короткая шерсть делает чирнеко малолиняющей, добавляя ему изысканности и элегантности, а также он редко слюнявит. Что касается характера, эта порода является верной, ласковой и нежной, что делает ее отличным компаньоном для разных семей. Эта редкая и красивая порода собак сочетает в себе ловкость, интеллект и очарование, что выделяет ее среди уникальных и красивых пород собак", - подытожили в ParadePets.

