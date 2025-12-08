Блогерша обвиняет горожан в нежелании некоторых людей говорить на украинском.

Скандальная блогерша Анна Алхим обвинила жителей Львова в том, что это из-за них "50% украинцев" якобы не хотят переходить на украинский язык.

Сегодня днем она опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншот сообщения из Threads, автор которого уверяет, что ребенка из их группы в саду не поздравили с Днем святого Николая из-за того, что он общается на русском языке. В переписке указано, что другие родители приняли это решение совместно, а матери ребенка советуют учить его украинскому, чтобы в следующем году к нему "возможно тоже пришел Николай".

Стоит отметить, что сейчас это сообщение невозможно найти в Threads. Также нельзя проверить, что описанная на скриншоте ситуация действительно произошла. Автор не указала номер детского сада или любые фамилии.

Однако Алхим заявила, что разыскивает ребенка, который остался без подарков, а также подписала историю словами: "Львов в одном скриншоте. Дно". Вскоре она записала разговорное видео, в котором отметила, что личные качества человека не зависят от того, на каком языке он общается. В то же время блогерша не упустила возможности обвинить во всем именно город Львов:

"Вот благодаря Львову 50% людей не хочет изучать украинский язык, просто принципиально не хотят на нем говорить. Так мы поняли, что во Львове 50% живет именно вот этих вот п**орасов. Да, я опять за свое".

Как известно, Анна Алхим неоднократно возмущала сеть своими заявлениями о языковом вопросе и жителях западных областей Украины. В одном из видео она назвала их "заводом д**илов".

