Мужчина составил список компонентов исходя из бюджетов и ожидаемого качества графики.

Современный рынок компьютерной техники наполнен огромным количеством процессоров и видеокарт различных брендов. Для неопытного пользователя сделать правильный выбор может быть непростой задачей. Особенно, когда нужно одновременно подобрать и CPU, и GPU.

Автор YouTube-канала GeekaWhat назвал самые удачные связки видеокарт и процессоров для игр, которые оптимальны в конце 2025 года.

Лучшим бюджетным сочетанием для 1080р-гейминга стал процессор AMD Ryzen 5 7600 с видеокартой Radeon RX 9060 XT (8 ГБ). По словам GeekaWhat, даже этот доступный дует обеспечивает около 100 кадров в большинстве современных игр, а если доплатить и взять Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ, можно забыть об апгрейде на долго.

В среднем ценовом сегменте для 1440p-гейминга самый удачный процессор – это Ryzen 5 9600X, а видеокарта – GeForce RTX 5070. В ходе тестирования в Battlefield 6 эта связка выдала около 121 fps

Экстремальный игровой компьютер для 1440p комплектуется сочетанием Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 9070 XT.

Для входа в 4К-гейминг лучше всего подойдет связка Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080

Абсолютным максимумом для геймеров является ПК с Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5090. Такой тандем имеет смысл лишь для тех, кто гонится за максимальным FPS, но для обычных геймеров мощности здесь с избытком.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

Напомним, Nvidia ранее в этом месяце прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900. Актуальный драйвер GeForce поддерживает либо модели линейки GeForce RTX, либо семейство GeForce GTX 16.

