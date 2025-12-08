Звезды выразили поддержку 37-летней актрисе.

Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, поддержали Ану де Армас после ее разрыва с голливудским суперзвездой.

По информации источников Radar Online, женщины не были удивлены решением 37-летней де Армас разорвать отношения с 63-летним Крузом. Николь передала ей слова поддержки через Риз Уизерспун, которая поддерживает с ней связь, а Кэти также выступила на стороне кубинской актрисы:

"Ана получила много поддержки после разрыва, но больше всего ее поразило, что и Николь, и Кэти стоят за ней. Они сами прошли через отношения с Томом и точно знают, что она пережила".

Источники также отмечают, что Том Круз имеет репутацию одного из наименее пригодных для длительных отношений голливудских сердцеедов. Его первый брак с актрисой Мими Роджерс закончился менее чем за три года в 1990 году. Затем он развелся с Кидман в 2001 году и с Холмс в 2012-м.

Видео дня

Напомним, Ану де Армас впервые заметили с Томом Крузом в феврале этого года. Их отношения быстро стали объектом обсуждений в медиа, особенно из-за разницы в возрасте: Крузу 63 года, а Ане - 37.

Роман длился несколько месяцев, и, по данным СМИ, Круз даже планировал сделать актрисе предложение, но в октябре она неожиданно разорвала с ним отношения.

Вас также могут заинтересовать новости: