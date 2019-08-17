Гройсман поручил немедленно проверить гостиницы и санатории из-за пожара в Одессе, в результате которого погибло 8 человек
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев за пожара в Одессе, в результате которого погибло 8 человек.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
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«Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей», – сказал премьер-министр.
Он убежден, что виновные в гибели людей должны понести суровое наказание.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 8 человек, пострадали – 10, спасено – 7, эвакуировано – 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в отеле находилось 200 человек.
По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.