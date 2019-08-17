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Гройсман поручил немедленно проверить гостиницы и санатории из-за пожара в Одессе, в результате которого погибло 8 человек

11:38, 17 августа 2019
Политика
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Владимир Гройсман REUTERS

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев за пожара в Одессе, в результате которого погибло 8 человек.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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«Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей», – сказал премьер-министр.

Он убежден, что виновные в гибели людей должны понести суровое наказание.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 8 человек, пострадали – 10, спасено – 7, эвакуировано – 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в отеле находилось 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Одесса#пожар#Владимир Гройсманпогода в Одессе