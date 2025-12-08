Коллаж УНИАН / фото instagram/testamentsonhulu

Платформа Hulu обнародовала первый взгляд на сериал "Заветы", который станет продолжением хита "Рассказ служанки". Премьера запланирована уже на апрель 2026 года.

Новый проект создан на основе одноименного романа Маргарет Этвуд и разворачивается в дистопической теократии Гилеад через несколько лет после событий оригинального сериала. Согласно официальному описанию, это история взросления нового поколения девушек Гилеада, которые вынуждены принимать свою мрачную реальность.

В сериале снялись Энн Дауд ("Рассказ служанки"), Чейз Инфинити ("Одна битва за другой"), Люси Галлидей ("Blue Jean"), Ровен Бланчард ("Дети шпионов"), Маттеа Конфорти, Изольда Ардис и другие.

Напомним, оригинальный "Рассказ служанки" снят по роману Этвуд 1985 года. Сериал выходил на Hulu в течение шести сезонов - с 2017-го до 2025 года и в свое время стал настоящим хитом.

Как сообщал УНИАН, на днях Amazon наконец порадовал поклонников сериала "Пацаны" первым трейлером финального сезона. В видео также показали и главных звезд "Сверхъестественного" - Дженсена Эклза и Джареда Падалеки - которые снова воссоединятся в этом проекте.

