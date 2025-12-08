Производство сериала начали еще 7 апреля.

Платформа Hulu обнародовала первый взгляд на сериал "Заветы", который станет продолжением хита "Рассказ служанки". Премьера запланирована уже на апрель 2026 года.

Новый проект создан на основе одноименного романа Маргарет Этвуд и разворачивается в дистопической теократии Гилеад через несколько лет после событий оригинального сериала. Согласно официальному описанию, это история взросления нового поколения девушек Гилеада, которые вынуждены принимать свою мрачную реальность.

В сериале снялись Энн Дауд ("Рассказ служанки"), Чейз Инфинити ("Одна битва за другой"), Люси Галлидей ("Blue Jean"), Ровен Бланчард ("Дети шпионов"), Маттеа Конфорти, Изольда Ардис и другие.

Напомним, оригинальный "Рассказ служанки" снят по роману Этвуд 1985 года. Сериал выходил на Hulu в течение шести сезонов - с 2017-го до 2025 года и в свое время стал настоящим хитом.

