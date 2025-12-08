Российский 'Рубикон' даже малой численностью наносит большой вред, - командир 'К-2'

Российские захватчики из "Рубикона" не считаются с тем, что происходит с российской пехотой на переднем крае, а исключительно выполняют свою задачу "охотников на дроны".

Элитное российское подразделение беспилотных систем "Рубикон" даже при условии малого присутствия способно наносить большой вред украинским защитникам.

Об этом командир 20 бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес сказал в интервью на Армия TV.

В частности, он рассказал, приходилось ли сталкиваться с российскими подразделениями беспилотных систем "Рубикон".

Видео дня

Верес отметил, что в зоне ответственности его бригады не такое большое присутствие российских захватчиков с "Рубикона" как на других полосах фронта, но "они также пытаются нас бить постоянно... наносят достаточно большой ущерб".

В частности, они перерезали трассу Изюм-Славянск.

"У них есть один большой плюс - им без разницы что у них творится на переднем крае. Это самое эффективное. Без разницы. Они выполняют поставленную им задачу", - подчеркнул Верес.

Операторы "Рубикона" "выполняют свою миссию за 30 км вглубь".

Он пояснил, что оккупантам с "Рубикона" безразлично на собственные пехотные подразделения, которые воюют на переднем крае.

"Поэтому они гораздо лучше и эффективнее выполняют свое предназначение. У нас назначение точно такое в "Линии дронов", но мы не можем отойти от нашей пехоты, от переднего края. Мы не можем этого сделать по миллиону факторов... С нашим ресурсом, с нашими возможностями, с нашей обученностью мы бьем впереди себя под ногами, потому что пытаемся удержать. Знаете, у нас дом падает - мы стену эту держим руками", - добавил он.

"Рубикон" на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, "Рубикон" является российским ответом на украинскую "Линию дронов". Цель "Рубикона" - сосредотачиваться на нахождении и уничтожении украинских операторов беспилотников. Фактически, оккупанты из "Рубикона" выполняют роль "охотников на дроны".

С августа 2024 года "Рубикон" уничтожил тысячи единиц украинской техники и дронов, а еще убил и покалечил немало украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: