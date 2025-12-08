Российский 'Рубикон' даже малой численностью наносит большой вред, - командир 'К-2'

Элитное российское подразделение беспилотных систем "Рубикон" даже при условии малого присутствия способно наносить большой вред украинским защитникам.
Об этом командир 20 бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес сказал в интервью на Армия TV.
В частности, он рассказал, приходилось ли сталкиваться с российскими подразделениями беспилотных систем "Рубикон".
Верес отметил, что в зоне ответственности его бригады не такое большое присутствие российских захватчиков с "Рубикона" как на других полосах фронта, но "они также пытаются нас бить постоянно... наносят достаточно большой ущерб".
В частности, они перерезали трассу Изюм-Славянск.
"У них есть один большой плюс - им без разницы что у них творится на переднем крае. Это самое эффективное. Без разницы. Они выполняют поставленную им задачу", - подчеркнул Верес.
Операторы "Рубикона" "выполняют свою миссию за 30 км вглубь".
Он пояснил, что оккупантам с "Рубикона" безразлично на собственные пехотные подразделения, которые воюют на переднем крае.
"Поэтому они гораздо лучше и эффективнее выполняют свое предназначение. У нас назначение точно такое в "Линии дронов", но мы не можем отойти от нашей пехоты, от переднего края. Мы не можем этого сделать по миллиону факторов... С нашим ресурсом, с нашими возможностями, с нашей обученностью мы бьем впереди себя под ногами, потому что пытаемся удержать. Знаете, у нас дом падает - мы стену эту держим руками", - добавил он.
"Рубикон" на фронте - последние новости
Как сообщал УНИАН, "Рубикон" является российским ответом на украинскую "Линию дронов". Цель "Рубикона" - сосредотачиваться на нахождении и уничтожении украинских операторов беспилотников. Фактически, оккупанты из "Рубикона" выполняют роль "охотников на дроны".
С августа 2024 года "Рубикон" уничтожил тысячи единиц украинской техники и дронов, а еще убил и покалечил немало украинских защитников.