На Сумщине произошло смертельное ДТП: трое человек погибли, еще двое травмированы (фото)

В аварии на автодороге возле Старого села Сумского района, произошла вечером 9 августа, погибли члены одной семьи.

На Сумщине в дорожно-транспортном происшествии трое человек погибли, еще двое были травмированы.

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Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение о ДТП поступило в полицию от бригады «скорой помощи» 9 августа в 18.52.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУ НП.

«По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Mercedes Vito, за рулем которого был житель г. Ромны Сумской области, 1983-го года рождения. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Три человека, которые были в другом автомобиле ZAZ Lanos, погибли. Это водитель 1971 г. р., мужчина 1940 г. р. и женщина 1946 г.р. Все жертвы – жители города Ахтырка Сумской области», – отметила Биганова.

По ее информации, по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем в Facebook родственница погибших Людмила Колисниченко-Фесенко сообщила, что в ДТП погибли члены одной семьи.

«Друзья, вчера вечером по дороге из Сум произошла ужасная авария, которая унесла жизни трех моих родственников, дяди, бабушки и дедушки. Если кто-то стал свидетелем, очень прошу, напишите мне, важна любая информация», – говорится в сообщении.