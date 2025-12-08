Это решение позволит предприятиям поддерживать непрерывную работу.

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Об этом сообщили на сайте Кабмина.

В частности для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. Отмечается, что теперь решение о бронировании будут принимать "быстрее". Это позволит оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

Кроме того, изменения касаются и возможности бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней. Это период, в течение которого работник устраняет нарушения правил воинского учета. Такое нововведение позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета - это то, что бизнес давно ожидал", - отметил Виталий Киндратив - заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Сообщается, что нововведения начнут действовать с даты официального опубликования постановления Кабинета Министров. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям оперативно переходить на обновленный механизм бронирования и сразу использовать расширенные возможности для защиты своих работников.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до 3 февраля 2026 года. Это уже 17-е голосование в Верховной Раде за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

Также ранее президент заявил, что в Украине изменят подход по распределению мобилизованных среди бригад. В частности было принято решение, что каждая боевая бригада будет гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, процесс распределения будет происходить еще до начала базовой подготовки.

