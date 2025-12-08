Критика Илона Маска деятельности учреждений Европейского Союза является проявлением свободы слова, которая является силой ЕС. Так представители Евросоюза прокомментировали антиевропейские выпады Маска, который назвал ЕС "врагом Европы", "бюрократическим монстром" и сказал, что его отменить, пишет The Guardian.
Прокомментировать слова Маска журналисты попросили представителей Европейской комиссии.
"Позвольте мне сказать, что даже абсолютно безумные заявления являются частью свободы слова", - сказала главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью.
Она добавила, что штраф, который ЕС заставила оплатить компанию Маска, видимо, не добавил Евросоюзу благосклонности от Маска. Но сказала, что это было правильным решением: "Штраф отражает несоблюдение закона. Речь идет не об идеологии. Больше нечего комментировать".
Свой комментарий также предоставил представитель ЕС по вопросам цифровых технологий Томас Ренье:
"Относительно безумных заявлений, о которых вы говорите. Нужно 1 или 2 предложения, чтобы поляризовать мир, чтобы создать эскалацию или напряженность. Нужны сотни и тысячи предложений - и мы делаем это здесь, с этой трибуны - чтобы дипломатично успокоить напряженность, потому что у нас есть много общих вызовов с нашими американскими друзьями. Вы можете назвать это слабостью. Я называю это силой. Это европейская сила, и это то, что мы будем продолжать делать также с нашими американскими коллегами".
Обострение отношений между Маском и ЕС - что надо знать
Напомним, что 5 декабря ЕС обязал компанию Х (бывшая Twitter) выплатить штраф в размере 120 миллионов евро за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента. Еврокомиссия решила, что X вводил пользователей в заблуждение, препятствовал аналитикам в доступе к данным и не организовал должным образом хранилище рекламы.
Реакция Маска была бурной. В этой же сети он написал, что ЕС следует упразднить, а суверенитет "вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ".
Маску ответил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он написал: "Езжай на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия".