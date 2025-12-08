Представители ЕС отметили, что даже короткими фразами Маск может еще больше поляризовать мир.

Критика Илона Маска деятельности учреждений Европейского Союза является проявлением свободы слова, которая является силой ЕС. Так представители Евросоюза прокомментировали антиевропейские выпады Маска, который назвал ЕС "врагом Европы", "бюрократическим монстром" и сказал, что его отменить, пишет The Guardian.

Прокомментировать слова Маска журналисты попросили представителей Европейской комиссии.

"Позвольте мне сказать, что даже абсолютно безумные заявления являются частью свободы слова", - сказала главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью.

Она добавила, что штраф, который ЕС заставила оплатить компанию Маска, видимо, не добавил Евросоюзу благосклонности от Маска. Но сказала, что это было правильным решением: "Штраф отражает несоблюдение закона. Речь идет не об идеологии. Больше нечего комментировать".

Свой комментарий также предоставил представитель ЕС по вопросам цифровых технологий Томас Ренье:

"Относительно безумных заявлений, о которых вы говорите. Нужно 1 или 2 предложения, чтобы поляризовать мир, чтобы создать эскалацию или напряженность. Нужны сотни и тысячи предложений - и мы делаем это здесь, с этой трибуны - чтобы дипломатично успокоить напряженность, потому что у нас есть много общих вызовов с нашими американскими друзьями. Вы можете назвать это слабостью. Я называю это силой. Это европейская сила, и это то, что мы будем продолжать делать также с нашими американскими коллегами".

Обострение отношений между Маском и ЕС - что надо знать

Напомним, что 5 декабря ЕС обязал компанию Х (бывшая Twitter) выплатить штраф в размере 120 миллионов евро за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента. Еврокомиссия решила, что X вводил пользователей в заблуждение, препятствовал аналитикам в доступе к данным и не организовал должным образом хранилище рекламы.

Реакция Маска была бурной. В этой же сети он написал, что ЕС следует упразднить, а суверенитет "вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ".

Маску ответил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он написал: "Езжай на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия".

