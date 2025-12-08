Сами россияне понимают тупиковость этого направления развития бронетехники.

В свободный доступ выложили детальные рендеры исследовательского проекта российского танка Т-95 ("Объект 195"). Они выполнены по чертежам, попавшим в Сеть. На рендеры обратил внимание канал Центра анализа стратегий и технологий.

По данным из открытых источников, "Объект 195" мог похвастаться так называемой "лафетной компоновкой" с безэкипажной башней, где размещены основная 152-мм гладкоствольная пушка 2А83 и вспомогательная 30-мм автоматическая пушка 2А42.

Экипаж численностью до трех человек мог размещаться в изолированной бронированной капсуле в носовой части корпуса, отделенной от топливных баков и боекомплекта.

В теории Т-95 мог получить многослойную комбинированную броню с использованием активной защиты "Дрозд-2" и динамической защиты нового поколения "Реликт".

Очевидно, россияне более чем скептически оценивают проект, называя танк "причудливым монстром". По их словам, еще до эпохи дронов он наглядно продемонстрировал тупиковость концепции современного танка.

Сам проект был закрыт решением Министерства обороны РФ в 2008 году. Попытка создать удешевленный и упрощенный вариант танка под названием Т-14 "Армата" ("Объект 148") также зашла в тупик.

Новые российские танки - что известно

Вероятно, лучшим свидетельством провала "Арматы" является количество построенных машин. Напомним, в прошлом году в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что Россия на тот момент изготовила лишь около 20 основных боевых танков Т-14.

Впрочем, проект может получить второе дыхание.

Как в этом году сообщили западные СМИ, Москва хочет спасти Т-14 и предлагает индийцам приобрести лицензию на него. Россияне считают, что Т-14 станет "идеальным" преемником для индийского Т-72 "Аджея", что выглядит более чем спорным утверждением.

