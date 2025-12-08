Одно из них почувствовали жители нескольких провинций.

В турецком курортном регионе Анталия произошло несколько землетрясений магнитудой более 4 баллов. Об этом сообщили в Директорате по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в районе Коньялты в Анталии 8 декабря в 03:31 по местному времени (02:31 по киевскому). Эпицентр находился на глубине 20,75 километра.

Толчки ощущались в соседних районах, в частности, в Лимане, Бельдиби, Гёкдере, Сичан Адасы и Хисанчандыре. Сейсмологи говорят, что именно небольшая глубина землетрясения стала причиной того, что толчки почувствовали жители нескольких регионов. Власти сообщили, что в результате землетрясения нет разрушений и пострадавших.

Видео дня

В 12.21 по местному времени (11.21 по киевскому) в Анталии, в регионе Аксу, произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр этого землетрясения пролегал на глубине 94,06 километра.

При этом землетрясения - постоянная вещь для Турции. В списке AFAD, который их отслеживает, только за последние сутки уже 123 землетрясения. Однако все они менее мощные, чем случившееся в Анталии.

Больше о землетрясениях в Турции

Напомним, что 27 октября землетрясение магнитудой 6,1 балла разрушило здания в провинции Балыкесир. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 6 км. Толчки ощущались и в других провинциях, включая Стамбул и Измир. Также в регионе произошел ряд афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,2.

Вас также могут заинтересовать новости: