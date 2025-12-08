По словам спикера Кремля, нынешний подход администрации Трампа устраивает Россию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал последние новости о мирных переговорах по Украине во время пресс-конференции в Москве, передает Sky News, ссылаясь на росСМИ.

По его словам, существуют опасения относительно изменений в национальной стратегии США при будущих администрациях, однако нынешний подход устраивает Россию.

Песков добавил, что стороны, участвующие в мирных переговорах, лучше понимают, что работа должна вестись в тишине.

Представитель подчеркнул, что "устранение взаимных раздражителей" между Россией и США увеличит шансы на восстановление двусторонних отношений между двумя странами.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле ожидают информацию о результатах переговоров между США и Украиной.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл главную проблему в переговорах по мирному плану. По его словам, стороны так и не достигли согласия относительно будущего Донецкой и Луганской областей,

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу", - цитирует Зеленского Bloomberg.

В то же время Axios писал, что США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки, необходимые для достижения мира. По информации источников издания, обсуждение территориального вопроса было сложным, но США пытаются разработать "новые идеи" для его решения.

"Нам нужно взять все черновики и провести мозговой штурм", - подчеркнул украинский чиновник Axios.

