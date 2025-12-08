Завтра большинство регионов Украины ожидает крайне неприятная погода - дожди и мокрый снег. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.
Так, мокрый снег ожидается на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и Черкасщине. В то же время жителей Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областей будут мочить дожди.
При этом на юге и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, однако существенных осадков не ожидается.
Также прогнозируются порывы юго-западного ветра на западе, севере и в центре.
Что касается температуры, то холоднее всего будет на востоке и северо-востоке - днем от 1 мороза до 3 тепла. В центральных областях и на юге предполагается +3...+6 градусов, на севере 0...+3 градуса.
На юге Крыма до +10 градусов, на западе также удивительно тепло - в течение дня +5...+9 градусов.
Погода в Киеве
Жители столицы также будут мокнуть под дождем, который вечером усилится.
Ночью будет 0-1 мороза, а днем температура воздуха будет около +3 градусов.
"С 10-го по 13-е будет сравнительно тепло, а с 14-го декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха", - предупреждает синоптик.
Чего ожидать от погоды
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на следующей неделе в Украине ожидается аномально теплая и переменчивая погода, местами с дождями и туманом. А в конце недели в некоторые области придет ощутимое похолодание.
В целом средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5 - 2 градуса.