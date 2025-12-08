Оадов не ожидается только на юге и в центре.

Завтра большинство регионов Украины ожидает крайне неприятная погода - дожди и мокрый снег. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, мокрый снег ожидается на Черниговщине, Сумщине, в восточных областях, на Полтавщине и Черкасщине. В то же время жителей Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областей будут мочить дожди.

При этом на юге и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, однако существенных осадков не ожидается.

Также прогнозируются порывы юго-западного ветра на западе, севере и в центре.

Что касается температуры, то холоднее всего будет на востоке и северо-востоке - днем от 1 мороза до 3 тепла. В центральных областях и на юге предполагается +3...+6 градусов, на севере 0...+3 градуса.

На юге Крыма до +10 градусов, на западе также удивительно тепло - в течение дня +5...+9 градусов.

Погода в Киеве

Жители столицы также будут мокнуть под дождем, который вечером усилится.

Ночью будет 0-1 мороза, а днем температура воздуха будет около +3 градусов.

"С 10-го по 13-е будет сравнительно тепло, а с 14-го декабря ожидается небольшое снижение температуры воздуха", - предупреждает синоптик.

Чего ожидать от погоды

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на следующей неделе в Украине ожидается аномально теплая и переменчивая погода, местами с дождями и туманом. А в конце недели в некоторые области придет ощутимое похолодание.

В целом средняя температура зимних месяцев в Украине ожидается выше нормы на 1,5 - 2 градуса.

