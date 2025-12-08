Предварительно обнародованные графики обесточивания в этих регионах пока не действуют.

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

"Причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", - добавили в "Укрэнерго".

Так, по данным "Сумыоблэнерго", на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей.

В Полтавской области также ввели аварийные отключения.

"Из-за перегрузки сети, получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить 3 очереди графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".

Экстренно выключили свет и в Харьковской области.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты", - сообщает "Харьковоблэнерго".

Там добавили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Днепропетровской области также по команде "Укрэнерго" были применены экстренные отключения, говорится в сообщении ДТЭК.

В Запорожской области также были применены графики аварийных отключений

"С целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме по указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня, 8 декабря, по Запорожской области для промышленных потребителей введены графики аварийных отключений (ГАО). Также продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии", - отметили в "Запорожьеоблэнерго".

Что касается Одессы, то в ДТЭК сообщили, что в части Пересыпского и Одесского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети. Отмечается, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. В целом же 8 декабря с 00:00 до 23:59 действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

По словам председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. По оптимистическому прогнозу, их отменят в начале апреля.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что возвращение жестких графиков отключений света в Украине обусловлено ударами врага по линиям электропередач, которые снимают мощность с атомных электростанций, а также оборудованию и объектам, необходимым для передачи электроэнергии в регионы.

