Птицы - теплокровные животные, что позволяет им поддерживать температуру тела около 40°C независимо от температуры окружающей среды. Об этом пишет BBC Wildlife.

Отмечается, что ключ к поддержанию стабильной температуры заключается в том, чтобы тепловыделение было сбалансировано теплоотдачей.

При высокой температуре окружающей среды птица может увеличить скорость теплоотдачи, увеличивая кровоснабжение ног и участков голой кожи, которые хорошо снабжены кровеносными сосудами.

Когда температура окружающей среды близка к температуре тела или превышает её, рассеивать тепло таким образом становится сложнее. В таких случаях охлаждение путём испарения воды становится важным, чего люди добиваются с помощью потовых желез.

Интересно, что у птиц нет потовых желез, но они могут испарять воду через дыхательные пути. Если понаблюдать за птицей в жаркий летний день, можно заметить, как она тяжело дышит или некоторые виды быстро двигают низом ротовой полости (это называется "горловым трепетанием"). Поведенческие реакции, такие как поиск тени, также важны.

Как высоко летают птицы

Издание пишет, что существует несколько причин, по которым птицы летают на определённых высотах. Виды, питающиеся на лёту, выбирают высоту, где их предпочитаемая добыча наиболее многочисленна. Так, ласточки охотятся довольно низко, чтобы поймать более крупных мух; городские ласточки поднимаются выше, чтобы схватить тлю и мошек; а стрижи кружат ещё выше, преследуя самых мелких беспозвоночных.

Сокращение доступности добычи из-за плохих погодных условий может привести к некоторому перекрытию, но охота на разных высотах, как правило, снижает конкуренцию.

Интересно, что некоторые птицы летают на определённых высотах, чтобы минимизировать затраты энергии. Например, качурки и альбатросы летят очень низко, чтобы использовать подъёмную силу, создаваемую волнами, в то время как белоголовые сипы парят очень высоко в восходящих термических потоках.

Многие мелкие мигранты постепенно набирают высоту во время своих дальних перелётов, поднимаясь с 1000 до 6000 метров. Это позволяет им использовать разреженный воздух, в котором легче двигаться, когда их крейсерская скорость и мощность начинают снижаться.

"Путешественники" не страдают ни от низкого уровня кислорода, поскольку они могут эффективно извлекать его из воздуха, ни от низких температур, поскольку их активные летательные мышцы вырабатывают большое количество тепла.

Какая птица летает выше всех

Отмечается, что самая высоко летающая птица - это стервятник Рюппеля. 29 ноября 1973 года коммерческий самолет столкнулся с птицей на высоте 11 300 м над Западной Африкой. Перья, застрявшие в двигателе, позволили идентифицировать ее как стервятника Рюппеля, находящегося под угрозой исчезновения вида. Было доказано, что в его крови содержится форма гемоглобина, исключительно эффективно связывающаяся с кислородом.

