На границе с Румынией пограничники со стрельбой остановили внедорожник

Водитель сообщил пограничникам, что в салоне авто есть раненый, теряющий сознание.

В Черновицкой области на границе с Румынией ночью украинские пограничники с применением оружия остановили внедорожник, водитель которого отказался останавливаться.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Сегодня, 18 августа, около 3 часов ночи пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружили движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы с направления населенного пункта Шепот. По законному требованию пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей», - говорится в сообщении.

Для прекращения противоправных действий военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие по колесам транспортного средства. Через несколько метров машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, теряющий сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников нацполиции, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко назначил служебное расследование и лично отбыл на участок Черновицкого пограничного отряда.

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