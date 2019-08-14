В стиле вестерн: на Буковине со стрельбой задержали "конный караван" с контрабандным куревом (фото, видео)

По предварительной оценке товар стоит почти полмиллиона гривень.

Вчера вечером пограничникам на участке отдела пограничной службы «Красноильск» удалось задержать «конный караван» с куревом.

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Загруженные ящиками сигарет лошади вместе со своими владельцами направлялись в сторону границы, сообщили в Госпогранслужбе.

"С появлением пограничников правонарушители покинули товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх, однако последние проигнорировали требования и убежали. Сейчас продолжаются поиски беглецов", - говорится в сообщении.

Три лошади и почти 11 тысяч пачек сигарет доставлены в отдел пограничной службы для принятия правового решения. По предварительной оценке товар стоит почти полмиллиона гривень.

Видео ГПСУ

Как сообщал УНИАН, 10 августа пограничники со стрельбой остановили контрабандистов на Харьковщине.