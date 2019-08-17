СБУ задержала наркобарона, который сбежал во время экстрадиции в Израиль

ГБР задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в помощи побега иностранца.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали наркоторговца - гражданина государства Израиль Амоса Дов Сильвера, который 15 августа сбежал во время экстрадиции в аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

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«В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Также в СБУ сообщили, что Государственным бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры, задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в помощи побега Сильвера из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиционных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 15 августа поздно вечером в аэропорту «Борисполь» во время экстрадиции в Израиль совершил побег наркоторговец - гражданин Государства Израиль Амос Дов Сильвер. Он исчез, когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне «дьюти фри».

16 августа в СБУ сообщили, что временно отстранены от работы работники, отвечавшие за сопровождение гражданина Израиля, который сбежал во время экстрадиции.