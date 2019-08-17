Смертельный пожар в гостинице "Токио Стар": эвакуированных жителей поселили в автобусах (фото)

Несколько десятков человек разместил у себя дома неравнодушный одессит.

Во время пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе были эвакуированы 150 человек. Сейчас их поселили во временном пункте, который организовали неподалеку из автобусов, предоставленных полицией и горсоветом.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несколько десятков человек разместил у себя дома неравнодушный одессит, который стал свидетелем пожара и помогал спасателям и полицейским.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в одесском отеле "Токио Стар" произошел масштабный пожар. В результате инцидента 8 человек погибли, еще 10 были госпитализированы.