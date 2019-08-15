В Мелитополе правоохранители поймали следователя на подготовке заказного убийства

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

14 августа в Мелитополе Запорожской области сотрудники ГПУ совместно с СБУ задержали полицейского, которого подозревают в организации умышленного убийства.

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

Следователь райотдела полиции организовал убийство жителя Запорожья по предварительному сговору с другим лицом.

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Полицейского задержали в ходе инсценировки убийства.

В связи с инкриминируемым правонарушением, предусмотренного ч.2 ст.15, п.п.11,12, ч. 2 ст. 115 УК Украины (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное на заказ), мужчине грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Проводятся следственные действия, решается вопрос о вручении подозрения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 12 и 13 августа Генпрокуратура сообщила о подозрении пятерым жителям Олевского района Житомирщины в незаконной добыче янтаря на территории местного лесничества.