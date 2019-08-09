В Житомире мужчина избил офицера полиции битой по голове

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что муж напивается, бьет её и устраивает скандалы.

В Житомире полиция расследует дело в отношении мужа, который избил участкового битой по голове.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, к полицейским обратилась жительница Житомира с заявлением о физическом давлении на нее.

Женщина рассказала, что её муж является «домашним тираном», который напивается, бьет ее и устраивает скандалы.

Сегодня, 9 августа, для воздействия на дебошира и оформления административных материалов участковый офицер полиции договорился о встрече с женщиной у неё на работе.

В момент, когда участковый зашел в помещение мастерской по ремонту одежды, которая расположена в одном из торговых центров города, женщина как раз разговаривала со своим мужем. Увидев полицейского, тот сразу недовольно вышел. Однако, спустя несколько минут, когда офицер начал опрашивать женщину и вносить сведения в протокол, к нему сзади подскочил муж и начал наносить удары битой по голове.

Нанеся участковому травмы, нападающий скрылся. Характер травм, которые получил участковый, сейчас устанавливают.

На розыск нападавшего были ориентированы все наряды полиции, которые несут службу по охране общественного правопорядка в городе. Уже через час на одной из улиц Житомира патрульные задержали этого мужчину, а жена его узнала.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.