ГПУ объявила подозрения банде копателей янтаря после визита Зеленского на Житомирщину

Янтарь мужчины добывали специальным орудием на территории Олевского лесничества.

12 и 13 августа Генпрокуратура сообщила о подозрении пятерым жителям Олевского района Житомирщины в незаконной добыче янтаря на территории местного лесничества.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

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Как установили правоохранители, организовал преступную группу житель Олевска. Он обеспечивал подозреваемых мотопомпами, транспортом и орудием.

В состав группировки также вошли жители Олевского района и Житомира – в возрасте от 21 до 60 лет.

Разоблачили копателей янтаря еще в мае 2019 года.

Как сообщал УНИАН,12 августа президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Олевске резко раскритиковал работу силовиков в борьбе с незаконной добычей янтаря. Так, в частности, он призвал руководителей ГУНП и СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский поручил сменить глав управлений СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях и глав 9 районных отделов полиции в этих регионах.