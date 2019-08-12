"Ukraine, f**k everybody": киевляне подрались с иностранцами из-за громкой музыки среди ночи (видео)

Первый экипаж полиции справиться с беспокойными людьми не смог, пришлось вызывать подкрепление.

В столице под действием алкоголя иностранные гости столицы решили послушать музыку и забыли, что на улице час ночи.

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Жители соседних домов напомнили, а когда слова закончились, в ход пошли кулаки. Далее разбиралась полиция, говорится в сюжете "Джедаев".

Дискотеку из машины иностранцы устроили под окнами киевлян в спальном районе города. Разъяренный киевлянин, немного подогретый алкоголем, разбил стекло авто иностранцев-меломанов.

Первый экипаж полиции справиться с беспокойными людьми не смог, пришлось вызывать подкрепление.

"Ukraine, f**k everybody", - кричал задержанный иностранец в наручниках из полицейского авто.

Ранее в Киеве патрульные заставили видеоблогеров спуститься с верхушки башенного крана высотой в 30 этажей.