В Киеве патрульные заставили видеоблогеров спуститься с верхушки башенного крана высотой в 30 этажей

Парни сказали полицейским, что хотели снять красивое видео.

В Днепровском районе Киева двое парней забрались на верхушку башенного крана, которая находится на высоте в 30 этажей. Спуститься на землю их заставили полицейские.

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Как сообщает «Информатор», два начинающих руфера решили «покорить» кран на бульваре Ярослава Гашека, 24. Их заметил охранник территории стройки и обратился к полицейским. Тогда молодые люди уже находились на вершине конструкции.

Первые просьбы спуститься вниз руферы проигнорировали, патрульные решили вызвать на место спасателей.

Когда один из полицейских начал подниматься наверх, парни решили спуститься сами. Правоохранители проверили у экстремалов документы, оба оказались совершеннолетними. По их словам, на кран они забрались, чтобы снять красивое видео. С юношами провели воспитательную беседу.

Напомним, в сентябре прошлого года на улице Борщаговской в Киеве в результате падения из окна общежития Киевского политехнического института погиб студент.